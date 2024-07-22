Экс-соперник Ломаченко уверен в победе Дэвиса над украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес считает, что Джервонта Дэвис – лучший боец легкого веса, и что у американца него есть все инструменты, чтобы победить действующего чемпиона IBF Василия Ломаченко, если они встретятся на ринге.

«Это новая эра Джервонты, это его прайм-тайм. Для меня он самый лучший боксер в 135 и 140 фунтах за долгое время.

Ломаченко – отличный боец, замечательный парень, потрясающий боксер. Я дрался с ним, но сейчас все по-другому. Сейчас другое время. Может быть, четыре года назад это было бы 50 на 50. Сейчас я верю, что победит Джервонта, может быть, техническим нокаутом, может быть, каким-то сумасшедшим нокаутом.

Вы знаете, Джервонта – тот парень, который, возможно, хочет действовать по тому же плану, что и в последнем бою [против Фрэнка Мартина]. Продолжать ждать и ждать. Вы знаете, что он получил пару ударов в тот вечер, но что случилось после шестого или седьмого раунда? Он дождался момента и вырубил парня. Так что, возможно, с Ломаченко будет та же ситуация», – сказал Линарес.

12 мая 2018 года Василий Ломаченко в рамках дебютного боя в легком весе нокаутировал Линареса ударом в печень в 10-м раунде, отобрав у него пояса WBA Super и The Ring.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua