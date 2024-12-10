«Он победит, нокаутирует». Возможный соперник Усика – о его реванше с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

31-летний британский боксер Лоуренс Околи, который является экс-чемпионом в крузервейте и бриджервейте, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«На самом деле я думаю, что Тайсон сделал мало в первом бою, он не показал свой максимум. Первый бой был ровным, конкурентным, Усик подошел к нему как всегда – в отличных кондициях. Я не думаю, что Александр покажет нам что-то большее в реванше. А Тайсон может, именно поэтому я говорю, что он победит в реванше, или даже нокаутирует Усика», – сказал Околи.

Ранее Околи вызвал обладателя поясов WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александра Усика на бой.

sport.ua