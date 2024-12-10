Телохранителю Шумахера грозит тюремный срок

Бывшему телохранителю Михаэля Шумахера грозит длительный тюремный срок за попытку вымогательства 15 млн. евро у семьи легенды Формулы 1.

Маркус Фриче был нанят Шумахером в 2012 году, за 18 месяцев до горнолыжной аварии. Фриче проработал в семье гонщика восемь лет, но в 2020-м был уволен и решил её шантажировать, угрожая выложить в даркнет личные фотографии и видео Михаэля, если семья не заплатит ему 15 млн. евро.

Фриче украл и хранил около 1500 фотографий и 200 видео с виллы Шумахера на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках. Обвинение также утверждает, что Фриче располагает информацией о здоровье и лечении Михаэля.

Кроме того, Фриче обвиняют в продаже устройств хранения данных своему давнему другу Йилмазу Тозтуркану и его сыну за пятизначную сумму в период с октября 2022 по май 2024 года. Расследование по этому дело завершено, злоумышленники арестованы в результате совместных действий швейцарской и немецкой полиции.

Суд начнется во вторник, обвиняемым грозит большой тюремный срок.

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