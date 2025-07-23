Неофициально: В Cadillac определились с составом пилотов

В Cadillac определились с составом пилотов на дебютный сезон. Об этом пишет издание Auto Action со ссылкой на источники из окружения команды.

Как и предполагали многие, в 2026-м за Cadillac будут выступать опытный гонщик и дебютант. В следующем сезоне лидером команды станет Валттери Боттас. О контракте стороны договорились в дни Гран При Великобритании, но документы пока не подписаны.

Тем не менее, уже в ближайшее время Валттери приступит к работе на симуляторе команды и поможет инженерам определить ключевые характеристики новой машины.

В борьбе за контракт опытный Боттас обошёл не менее опытного Серхио Переса, который тоже вёл переговоры с командой. Однако в Cadillac сделали выбор в пользу финна, поскольку им больше понравилась его целеустремлённость, отношение к работе и характер.

Что касается других претендентов, то Юки Цуноде, Джеку Дуэну, Мику Шумахеру и Гуаньюю Чжоу уже сообщили, что их кандидатуры больше не рассматриваются. В Cadillac решили сделать ставку на дебютанта, у которого есть потенциал вырасти в лидера команды после того, как через несколько лет Боттас завершит карьеру.

Главный претендент в напарники Валттери – Фелипе Другович. У бразильца нет опыта участия в гонках Формулы 1, но будучи резервным гонщиком Aston Martin, он проехал более 10 тысяч километров на тестах и тренировках, а его времена на круге часто были сравнимы с временами Фернандо Алонсо, и он уверенно опережал Лэнса Стролла.

В пользу Друговича говорит и тот факт, что он уже трижды пилотировал Cadillac в гонках на выносливость – дважды в Ле-Мане и один раз в Дайтоне. Инженеры были впечатлены его скоростью, стабильностью и обратной связью. Всё это позволило Фелипе занять верхнее место в списке претендентов на место за рулём второй машины Cadillac в Формуле 1.

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