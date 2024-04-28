Норрис травмировал лицо на вечеринке в Амстердаме

Меньше чем за неделю до Гран При Майами в европейской прессе появились фотографии Ландо Норриса с перевязанным лицом – якобы гонщик McLaren получил некую травму на вечеринке, проходившей на борту яхты где-то в Амстердаме.

По информации британского таблоида Daily Express, в столицу Нидерландов Ландо отправился ради национального праздника «День Короля» и вместе с друзьями веселился на яхте. Именно там и произошла какая-то неприятная история, вероятно, по неосторожности, после чего Норрису была оказана срочная медицинская помощь.

Судя по снимкам, пустяковыми порезы не назовёшь, однако Ландо продолжает готовиться к предстоящей гонке. Никаких предположений, что травмы помешают ему выступить в Майами, не появилось, в команде McLaren ситуацию тоже пока никак не комментируют. Наверняка в четверг на встрече с прессой Норрису предстоит отвечать на вопросы о случившемся – тогда и выяснится, что же произошло в Амстердаме.

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