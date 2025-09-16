Гасли: Найти верные настройки будет непросто

В Alpine с оптимизмом ждут возвращения в Баку и начала последней трети сезона…

Пьер Гасли: «Мне нравится бывать в Баку и выступать на этой трассе, где я уже добивался успеха, поднявшись на подиум в 2021-м в Формуле 1 и в 2016-м в GP2. На сложной трассе важно не допускать ошибок, что прежде мне помогало. Длинные прямые и узкий участок в старом городе, в сочетании с высокими скоростями на окружённых барьерами улицах, повышают риск аварий. Мы должны быть уверены, что используем свой шанс, когда он появится.

Найти верные настройки будет непросто, в Баку нужен компромисс между прижимной силой и скоростью. Мы постараемся приблизиться к этой цели уже в пятницу, но в Баку может случиться всё, что угодно.

Я хорошо провёл неделю между гонками, побывал на базе, где работал на симуляторе и общался с сотрудниками. Кроме того, я ездил в Париж на мероприятие Padel Event с Alpine. Мне нравится этот спорт, я получаю удовольствие от выступлений».

Франко Колапинто: «Я рад вернуться в Баку, где в прошлом году заработал свои первые очки в Формуле 1. Сейчас мне комфортно в машине, хотя этап в Монце был сложным для нашей команды. Мы всё проанализировали, на прошлой неделе я посетил Энстоун, чтобы подготовиться к Гран При Азербайджана.

Трасса в Баку — одна из самых красивых в сезоне, особенно её узкий участок в старом городе. В этот уик-энд важно использовать все возможности, которые обязательно появятся на столь сложной трассе. Нужно добиться максимальных результатов и начать зарубежную часть сезона с положительным результатом для команды».

