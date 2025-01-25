Вольфф вспоминал, как Хэмилтон покатался на Superbike

Тото Вольфф, принимая участие в подкасте Armchair Expert, рассказал об эпизоде, датированном 2018 годом, когда Льюис Хэмилтон, не уведомив команду Mercedes, за которую тогда выступал, погонял по трассе в Хересе на мотоцикле Yamaha YZR-R1 класса Superbike. Кстати, в своё время мы об этом тоже рассказывали.

«Я был не курсе этого, но Льюис решил покататься по трассе в Хересе, куда с ним отправился наш специалист по стратегии и один из его инженеров, который страстно любил мотогонки, – вспоминал Вольфф. – В течение двух дней выйти с ними на связь было невозможно.

Когда я наконец дозвонился до того инженера, он мне сообщил, что всё в порядке, они уже завершили тесты. И добавил: «Что бы тебе ни сообщили в дальнейшем, просто знай, что Льюис в порядке». Когда я попросил его пояснить, о чём речь, он ответил, что Льюис попал в аварию».

К счастью, для Хэмилтона то происшествие закончилось без особых последствий. Надо подчеркнуть, что и в седле гоночного мотоцикла Льюис показал, насколько он быстр, хотя это не самая привычная для него техника.

«Мне потом рассказывали, что Хэмилтон проходил круги всего на четыре секунды медленнее, чем гонщики MotoGP, а это невероятный результат, – добавил руководитель команды Mercedes. – Секрет Льюиса именно в этом чувстве скорости, это природный дар, благодаря которому он стал чемпионом».

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