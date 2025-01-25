«Он его отвлекал». Уоррен нашел виновного в поражении Дюбуа от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Известный промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, из-за кого Даниэль Дюбуа плохо выступил в поединке против Александра Усика в Польше в 2023 году.

«Поединок против Александра Усика стал определяющим моментом в карьере Даниэля Дюбуа. Даниэль знает, что должен был сделать больше в том бою, но его отвлекал рефери. Это мы уже обсуждали миллион раз», – рассказал Уоррен.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF в «королевском дивизионе».

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua