А как же Бущан? Саудовский Аль-Шабаб ищет голкипера в Италии

Аль-Шабаб ищет голкипера
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Саудовский "Аль-Шабаб" активно интересуется румынским голкипером "Интера" Йонуцом Раду, сообщает Sportitalia.
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По данным источника, "Аль-Шабаб" собирается сделать предложение о трансфере румынского кипера и уже контактировал с руководством итальянского клуба.
Также отмечается, что саудовский клуб также запросил информацию по финскому киперу "Венеции" Ессе Йоронену, но фаворитом остается Раду.
Напомним, что в последнее время украинские СМИ активно пишут о возможности перехода в "Аль-Шабаб" голкипера "Динамо" Георгия Бущана, и что этот трансфер является чуть ли не решенным делом.