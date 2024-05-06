Лион вырвал победу над Лиллем в невероятном матче с 7 голами

Лион одержал выездную победу над Лиллем в рамках 32 тура французской Лиги 1.

Поединок завершился со счетом 3:4. После первого тайма Лилль имел комфортное преимущество— 2:0. Во втором тайме команды создали голевую феерию, после которой победу праздновал Лион. Отдельного внимания заслуживают последние 10 минут матча, в течение которых были забиты 4 мяча. Решающими стали два гола Олимпика на 88 и 90+2 минутах.

Чемпионат Франции — Лига 1 32 тур, 6 мая

Лилль — Лион 3:4 (2:0)

Голлы: 1:0 — 21 Диаките, 2:0 — 37 Жегрова, 2:1 — 65 Бенрахма, 2:2 — 82 Фофана, 3:2 — 86 Диаките, 3:3 — 89 Ляказетт, 3:4 — 90+2 Бальде

Турнирная таблица

Накануне Ренн вырвал победу над Мецом, а Монако разгромил Клермон.

В 31 туре чемпионата монегаски на выезде проиграли Лиону, что позволило ПСЖ досрочно стать чемпионом Франции.

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