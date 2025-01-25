Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал погоню российского форвард «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников в социальной сети.

39-летний Овечкин в пятницу, 24 января, забил в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 19 шайб. У Овечкина 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, а у Гретцки — 894.

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 875-го гола Александра

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