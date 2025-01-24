Иан Робертс: Лучший уик-энд – когда у нас нет работы

Перед началом каждого Гран При позади пелотона всегда занимает своё место медицинский автомобиль FIA, и если первый круг обходится без особых происшествий, он возвращается в боксы. Такой сценарий всех устраивает больше всего, хотя бывает и по-другому.

В этом автомобиле, как правило, находится доктор Иан Робертс, медицинский делегат FIA, и местный медик, а пилотирует машину либо Бруно Корреа, либо Карл Райндлер. Разумеется, автомобиль это не простой, а специальный, и предоставляет его поочерёдно или компания Aston Martin, или Mercedes.

«Такая машина должна доставить нас со старта к месту аварии безопасным и эффективным образом, причём необязательно очень быстро, однако это тоже часть нашей задачи, – рассказал Робертс в интервью официальному сайту чемпионата. – Суть в том, что мы не хотим стать участниками происшествия и не хотим создать ещё один инцидент, так что такую работу можно доверить только профессиональному гонщику».

Разумеется, медицинский автомобиль FIA оборудован всем необходимым, что может сразу понадобиться на месте аварии.

«С собой у меня не так уж много вещей, которые нужны для оказания первой помощи, и со временем я понял, что этот набор реально помогает в 98% случаев, с которыми нам приходится иметь дело, – пояснил медицинский делегат FIA. – У моих ног в машине небольшая сумка с инструментами, которые требуются на следующей стадии, а в багажнике машины находится полный комплект оборудования для реанимации, различное вспомогательное оснащение…

Есть у нас и огнетушители, если необходимо спасать людей из огня. В нашу задачу не входит тушить загоревшуюся машину, мы просто должны спасать жизни людей. А также у нас есть специальный резак для системы Halo.

Кроме того, у местного доктора с собой тоже есть своё оборудование для оказания первой помощи. А также, конечно, мы можем вызывать подмогу, ведь вокруг трассы находятся и другие медицинские автомобили, кареты скорой помощи и прочие специальные автомобили».

В 2021 году компания Aston Martin впервые предоставила FIA особую версию мощного кроссовера DBX707.

«В компании, приступив к этому проекту, с самого начала отнеслись к делу очень серьёзно, – вспоминает Робертс. – Двух специалистов направили работать с нами, они знакомились с тем, что мы делаем, и думали, как им создать свою машину. Потому что сначала нам предложили использовать спорткар DBX, а он, конечно, плохо подходит для выполнения наших задач.

Но в компании продолжали работать, и та машина, которую мы применяем сейчас, работает отлично…

В прошлом на протяжении многих лет я сотрудничал с Аланом ван дер Мерве, но он занялся другими делами, и его заменили Бруно и Карл, оба профессиональные гонщики. Раньше у них не было опыта вождения медицинского автомобиля FIA, но они начали работать с нами и очень быстро вошли в курс дела.

Специальной медицинской подготовки у них нет, но когда мы приезжаем на место аварии, они выполняют свою часть обязанностей и очень хорошо мне помогают».

«Я всегда мечтал иметь какое-то отношение к автоспорту, мечтал стать гонщиком. Все знают, что просто попасть в Формулу 1 – само по себе серьёзное достижение, – добавил Бруно Корреа. – Для португальца это ещё более заметное достижение, ведь у нас маленькая страна, поэтому выйти на столь высокий уровень нам ещё сложнее.

Я всегда понимал, что это будет трудно, поэтому надо было найти какой-то иной, более реалистичный способ, чем стать гонщиком. Но я никогда не думал, что в момент старта Гран При тоже буду находиться на стартовом поле!

DBX707 не машина, а мечта! У неё очень впечатляющие характеристики, и хотя это кроссовер, но до 100 км/ч он разгоняется чуть больше чем за 3 секунды. Кроме того, он отличается отменной управляемостью, которой не ждёшь от такой большой машины. Для наших задач она подходит прекрасно.

Я очень горжусь, что мы сотрудничаем с Aston Martin и с Mercedes, но и сами эти машины просто замечательные, и у них просто невероятный звук мотора!.. Это самая быстрая скорая помощь в мире!»

«Но самый лучший гоночный уик-энд – это когда мы подготовимся, как полагается, но в итоге останемся без работы», – добавил Иан Робертс.

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