Эллисон: Прижимная сила сильно зависит от высоты машины

Регламент на сезон 2021 года, который в итоге вступил в действие в 2022-м, написала рабочая группа, возглавляемая Пэтом Симондсом. Новые владельцы Формулы 1 хотели большей зрелищности, лучших продаж, больших доходов.

Добиться этого предлагалось за счёт уменьшения потока возмущённого воздуха за машиной, что позволило бы подобраться ближе и атаковать. Средством выбрали «граунд-эффект», но с множеством ограничений. Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон считает это главной ошибкой.

Джеймс Эллисон: «Не факт, что новые правила привели к улучшению гонок. И не факт, что они привели к сегодняшней ситуации, когда доминирует одна команда. Задача тех, кто позади – навязать борьбу лидерам.

Но в этих правилах есть моменты, которые всем нам мешают. Не думаю, что есть смысл использовать «граунд-эффект», если игнорировать другие важные факторы, в частности – работу шин.

Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что днище генерирует большую часть прижимной силы, но описанная в регламенте компоновка, когда она очень зависима от высоты задней части машины, должна быть изменена при составлении регламента на сезон 2026 года. Было бы полезно использовать более сбалансированный подход».

Источник