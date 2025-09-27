WEC: Cadillac на поуле, отличился и Баррикелло-младший

Сложно сказать, в какой мере проект Cadillac в Формуле 1 влияет на боевой настрой заводской команды Cadillac в чемпионате мира по гонкам на выносливость, но факт состоит в том, что её экипажи заняли весь первый стартовый ряд перед «6 часами Фудзи».

Поул выиграл Алекс Линн, гонщик машины №12, а второй экипаж (№38), за который в том числе выступает Дженсон Баттон, показал на японском автодроме Fuji Speedway второе время благодаря усилиями Эрла Бамбера.

Для трио Линна, Нормана Нато и Уилла Стивенса это уже третье подобное достижение в сезона 2025 года.

Примечательно, что третье время осталось за Марко Соренсеном, гонщиком экипажа №009 команды Aston Martin, выступающем на гиперкаре Valkyrie с атмосферным двигателем V12 объёмом 6,5 литра. Обычно эти машины проигрывают по скорости спортпрототипам с гибридными силовыми установками, но на этот раз датчанин уступил обладателям поула совсем немного.

Также на второй стартовый ряд пробился Миккель Йенсен, соотечественник Соренсена, выступающий на гиперкаре Peugeout 9X8, что тоже свидетельствует о постепенном прогрессе заводской команды французской компании.

Лучшим из гонщиков Ferrari был Антонио Джовинацци, показавший на гиперкаре №51 шестое время. Стоит отметить, что только командам Cadillac и Ferrari удалось провести обе машины в финал квалификации, так называемый «Гиперпоул». Вообще результаты были очень плотными: первые 12 машин разделяет меньше полусекунды.

В категории LMGT3 отличился Эдуардо Баррикелло: молодой бразилец выступает на спорткаре Aston Martin Vantage команды Racing Spirit of Le Mans, и сегодня он во второй раз в сезоне завоевал поул в этом классе. Рубенс Баррикелло, бывший гонщик Формулы 1, следил за работой сына на трассе из боксов французской команды и, конечно, за него искренне порадовался.

«6 часов Фудзи» – предпоследний этап в календаре WEC, а финал сезона пройдёт 8 ноября в Бахрейне.

Источник