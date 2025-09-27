Пекин. “Нейтральная” Саснович обыграла Осаку и сыграет против Костюк в третьем круге

На турнире WTA 1000 в Китае определилась следующая соперница украинки



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александра Саснович (-, Q) – Наоми Осака (Япония, 12) 1:6, 6:4, 6:2

Саснович выиграла в Пекине четвертый матч подряд и впервые с мая прошлого года победила соперницу из топ-20 рейтинга.

В следующем круге теннисистка встретится с Мартой Костюк. Три года назад украинка была сильнее Саснович на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

