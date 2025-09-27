Вильярреал – Атлетик: прогноз и где смотреть матча Ла Лиги

27 сентября в рамках 7-го тура Примеры Испании на стадионе Керамика состоится матч между Вильярреалом и Атлетиком. Начало игры — в 22:00 по Киеву. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию матча Вильярреал – Атлетик можно будет посмотреть на стриминговой платформе MEGOGO, которая предоставляет прямой эфир для зрителей в Украине. Это отличная возможность наблюдать за матчем, не выходя из дома, и быть в курсе всех событий на поле.

Вильярреал

Команда из Вильярреала пережила несколько изменений за последние сезоны. После того как Унаи Эмери покинул команду и вернулся в Англию, «желтые подводники» испытывали трудности. В позапрошлом сезоне они завершили чемпионат вне еврокубковой зоны, но в следующем сезоне, под руководством Марселино, команда смогла набрать 70 очков и занять 5-е место, что дало возможность выступить в Лиге чемпионов. Однако в Лиге чемпионов сразу же столкнулись с трудностями, уступив Тоттенхэму со счетом 1:0 после грубого промаха вратаря.

Внутри Ла Лиги команда также не показывала стабильных результатов: победы над Овьедо и Жироной сменялись ничьей с Сельтой и поражением от Атлетико (0:2). Но в последних матчах против Осасуны и Севильи они снова выиграли, улучшив своё положение в чемпионате.

Атлетик

Атлетик в прошлом сезоне набрал те же 70 очков, что и Вильярреал, но благодаря лучшим дополнительным показателям финишировал на 4-й позиции. В 2024 году Атлетик завоевал свой первый трофей за 40 лет, выиграв Копу дель Рей. Казалось, что команда продолжит свой успешный путь: Нико Уильямс остался в клубе, а начало сезона было успешным, с тремя победами, включая важную над Бетисом.

Однако после паузы на международные матчи ситуация изменилась. В Лиге чемпионов команда уступила Арсеналу (0:2), а в Примере потерпела неудачи от Алавеса и Валенсии. Также на этой неделе было зафиксировано ничью с Жироной, которая на данный момент считается одной из самых слабых команд.

Статистика личных встреч

Из последних восьми очных матчей Атлетик выиграл половину, при этом потерпев одно поражение. Это подтверждает, что в противостоянии двух команд всегда можно ожидать непредсказуемые результаты.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Вильярреалу в этом матче. Согласимся с этим мнением и ставим на победу хозяев поля. Подопечные Марселино должны одержать уверенную победу над гостями из Бильбао, особенно с учетом нестабильности в последних играх Атлетика. Рекомендуем ставку на победу Вильярреала с коэффициентом 2,05.

