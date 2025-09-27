Connect with us
Вильярреал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    • Команды в минувшем сезоне получили право представлять Испанию в Лиге чемпионов и сейчас находятся среди лидеров по итогам шести туров. "Вильярреал" уступает только "Реалу" и "Барселоне", а вот "Атлетик" не выигрывает 3 тура подряд и опустился на 6-ю позицию.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Поединок седьмого тура Ла Лиги сезона 2025/2026 "Вильярреал" – "Атлетик" состоится в субботу, 27 сентября 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

    Трансляция матча

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

