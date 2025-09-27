ПСЖ – Осер: Прогноз и трансляция матча Лиги 1

27 сентября в рамках 6-го тура Лиги 1 Франции на стадионе Парк де Пренс состоится матч между ПСЖ и Осером. Начало игры — в 22:05 по Киеву. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Прямая трансляция этого матча будет доступна для зрителей в Украине на платформе MEGOGO. Это даст возможность следить за игрой в реальном времени и не пропустить ни одного важного момента матча с любого устройства.

ПСЖ

Парижский клуб в последнее время достиг небывалых высот. Весной ПСЖ наконец-то выиграл Лигу чемпионов, разгромив Интер 5:0 в финале. Однако, после этого они не смогли удержать победу в клубном чемпионате мира, уступив Челси. В Лиге чемпионов команда продолжила свой успех, обыграв Аталанту на старте турнира. Однако в последнем матче с Марселем ПСЖ потерпел поражение 0:1. Причины этого поражения объяснимы — на тот день была вручена Золотая Бутса Усману Дембеле, что могло повлиять на моральный настрой команды.

Под руководством Луиса Энрике и с добавлением Забарного в состав, ПСЖ продолжает выигрывать и выглядит мощной командой.

Осер

Осер — клуб с богатой историей и титулами, однако в последние годы он оказался в тени. После того как команда провела почти десять лет во втором дивизионе, в прошлом сезоне Осер вернулся в Лигу 1 и завершил его на 11-й позиции. В этом сезоне основная цель клуба — сохранить место в элите французского футбола. Пока что команда показала смешанные результаты, с одной победой в первом туре и несколькими поражениями от Ниццы, Нанта и Монако. В последнем туре Осер сумел победить Тулузу, что добавило уверенности в дальнейших выступлениях.

Статистика личных встреч

В последних пяти встречах между ПСЖ и Осером только одна игра завершилась вничью — в декабре прошлого года, когда команды сыграли 1:1. Все остальные матчи были выиграны ПСЖ.

Прогноз

Не стоит ожидать, что ПСЖ снова допустит осечку в этом матче. Перед своими зрителями, учитывая неудачу с Марселем, парижане должны одержать уверенную победу. Рекомендуем ставку на победу ПСЖ с форой -2 гола (коэффициент 1,68).

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Карпаты – Динамо.