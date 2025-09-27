Карпаты – Динамо: Прогноз и где смотреть матч УПЛ

В субботу, 27 сентября, на стадионе «Украина» в Львове состоится один из самых ожидаемых матчей седьмого тура Украинской Премьер-лиги — противостояние местных «Карпат» и столичного «Динамо». Матч обещает быть напряженным, ведь обе команды находятся под давлением, и каждая из них будет стремиться исправить свои недавние неудачи. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.. Трансляцию проведет канал УПЛ ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ и Водафон ТВ. Эти сервисы обеспечат качественное вещание, а также предоставят зрителям возможность следить за игрой в удобном формате на любых устройствах. За полчаса до игры будет прямое включение из студии с футбольными экспертами.

Карпаты: Проблемы и поиски стабилизации

Львовские «Карпаты» начали сезон с амбициями, которые, казалось бы, должны были привести команду к высокому результату. В прошлом сезоне они были близки к попаданию в еврокубки, что укрепило ожидания болельщиков. Однако проблемы, начавшиеся с самого старта текущего чемпионата, поставили команду под угрозу. Лупашко и его подопечные долго не могли одержать победу, что привело к попаданию в зону вылета.

Недавняя победа над «Оболонью» (2:0) в предыдущем туре — важный момент для «Карпат», но все равно команда выглядит нестабильной. Проблемы в обороне, в частности пропущенные девять голов за шесть туров, остаются актуальными. Однако у «Карпат» есть хорошие моменты — команда с каждым туром становится более уверенной, и эти три очка могут стать фундаментом для дальнейшего роста.

Особенно важно отметить, что львовяне все еще сохраняют амбиции на высокие места в турнирной таблице, но если они не исправят свою оборонительную игру и не начнут набирать очки на регулярной основе, заветные позиции будут недостижимы.

Динамо: Давление и неудачи

Для «Динамо» сезон тоже не складывается так, как было задумано. После того как команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и была вынуждена довольствоваться местом в Лиге конференций, давления на команду со стороны болельщиков только прибавилось. Если это было воспринято как временная неудача, то последние результаты команды вызывают все больше сомнений.

Два ничейных исхода в последних матчах (2:2 с «Оболонью» и 2:2 с «Александрией») стали причиной для беспокойства. Особенно болезненными стали эти ничьи из-за того, что «Динамо» упустило победу на последних минутах, что говорит о проблемах в концентрации и завершении матчей. Такие ошибки, если они не будут устранены, могут сыграть ключевую роль в дальнейшей борьбе за высокие места в чемпионате.

Кроме того, на команду накладывается тяжелая нагрузка из-за напряженного графика, который включает в себя не только матчи Лиги конференций, но и серьезные поединки в Кубке Украины против «Шахтера». Вопросы физической готовности команды будут в центре внимания, и важно, чтобы тренерский штаб Шовковского нашел баланс между борьбой в Европе и поддержанием формы в чемпионате.

История встреч

Исторически «Динамо» имеет явное преимущество в матчах с «Карпатами», выиграв 50 матчей из 77 между командами в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и Высшей лиги СССР. Однако, несмотря на это, «Карпаты» всегда были опасным соперником для киевлян, и в некоторых играх они демонстрировали настоящую борьбу. В последний раз команды встречались в феврале прошлого года, когда «Динамо» победило 2:0.

Главный арбитр и судейская бригада

Матч будет судить Виталий Романов из Днепра, который имеет за плечами более 45 матчей в «элитном» дивизионе. Романов уже имел опыт судейства матчей с участием как «Карпат», так и «Динамо», и известен своей жесткой, но справедливой позицией на поле. В его арбитражной практике — 28 побед «Динамо» и 7 — «Карпат», что также говорит о хорошем опыте в матчах с участием этих команд. Важным моментом будет наличие системы VAR, которая позволит более точно судить о спорных моментах.

Ориентировочные составы

Карпаты: Домчак – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Витор.

Динамо: Нещерет – Караваев, Беловар, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Герреро.

Прогноз на матч Карпаты – Динамо

Этот матч обещает быть напряженным и с высоким эмоциональным накалом. «Карпаты» будут пытаться использовать домашнее преимущество и не дать «Динамо» вздохнуть, в то время как киевляне, несмотря на свои неудачи, должны продемонстрировать класс и вернуть себе уверенность в игре.

