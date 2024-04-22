Ноттингем Форест требует от PGMOL опубликовать аудио VAR матча против Эвертона

Клуб не доволен судейством

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"Ноттингем Форест" требует обнародовать аудиозаписи трех решений VAR, которые по их мнению, были направлены против них в матче против "Эвертона" (0:2), и призвал изменить способ отбора арбитров.

Три возможных инцидента с пенальти, все с участием Эшли Янга из "Эвертона", были проверены и сняты видеоассистентом арбитра.

"Ноттингем Форест" сегодня подал официальный запрос в PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) по обнародованию аудиозаписей между официальными лицами во время вчерашнего матча против "Эвертона", — говорится в заявлении клуба.

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