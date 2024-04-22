Где смотреть онлайн: Девин Хейни – Райан Гарсия, Деревянченко – Александер

DAZN

В Нью-Йорке (США) в ночь на 21 апреля проходит большое шоу бокса от Эдди Хирна и Matchroom Boxing.

Главный бой Девин Хэйни из США (31–0, 15 KO) и Райан Гарсия из США (24–1, 20 KO).

Хейни проводит защиту титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Райан может удивить против Хейни. Но пока он – тотальный аутсайдер

В андеркарде запланирован 10-раундовый поединок, в котором встретятся украинец Сергея Деревянченко (14–5, 10 KO) и американец Вон Александер (18–10–1, 11 KO).

Где смотреть онлайн шоу в Нью-Йорке: Девин Хейни – Райан Гарсия

Бой Деревянченко стартует в 02:00 по Киеву. Основной кард шоу начнётся 21 апреля в 03:00, а главное событие начнётся не ранее 06:00.

Видеотрансляцию проводит видеосервис DAZN. Предварительный кард, в том числе бой украинца, можно смотреть бесплатно на YouTube-странице Premier Boxing Champions.

Деревянченко возвращается. Соперник – середняк, но это то, что нужно Сергею

Файткард шоу в Бруклине

sport.ua