Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Фрэнк Уоррен высказал претензию Александру Усику (22-0, 14 KO), который, по мнению британского промоутера, самолично отдал пояс IBF, чтобы заработать еще больше денег.

«Все дороги снова приведут к объединению. Усик получит огромный гонорар за реванш, на который у него был контракт с Тайсоном Фьюри. Такова ситуация. Для него это чистый бизнес. Если бы речь шла об удержании поясов, он бы не отказался от титула IBF. Он делает это ради денег, и очевидно, что реванш – это масштабный бой, который все хотят увидеть. Что бы ни случилось, победитель боя 21 сентября, которым станет Даниель Дюбуа, будет драться с победителем того боя, и четыре пояса снова будут на кону», – сказал промоутер.

Отметим, что Уоррен лукавит. Реванш Усик – Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Но было решено сделать Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

sport.ua