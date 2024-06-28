Налоговые льготы помогли «Флориде» выиграть Кубок? Это не совсем так

Хоккеисты «Флориды» завоевали Кубок Стэнли. Фото USA Today Sports Команды из штата Флорида получают финансовое преимущество из-за отсутствия местного налога на доходы.

Неравные возможности

Выравниванием финансовых возможностей команд НХЛ занимается потолок зарплат. На формирование состава клубы используют жесткую сумму, меняющуюся от года к году. На сезон-2024/25 лимит платежки — 87,7 миллиона долларов, в то время как в завершившемся недавно чемпионате он составил 83,5 миллиона. Но как бы лига ни стремилась подвести клубы под одну черту, особенности систем налогообложения в США и Канаде влияют на жизнь команд. Ставки отличаются в разных штатах, от этого некоторые клубы получают преимущество. Вот только пользуются им далеко не все.

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Семь американских штатов лишены подоходного налога. Год назад дискуссию спровоцировал выход в финалы конференций трех команд («Флориды», «Вегаса» и «Далласа»), которые базируются в городах без местного налога на доходы. Причем этот случай стал уже вторым за последние четыре сезона. В 2020 году в топ-4 НХЛ вошли «Даллас», «Тампа» и «Вегас». Борцы за справедливость призывали лишить команды из штатов, свободных от подоходного налога, дополнительного бонуса. В североамериканской прессе звучали разные предположения вплоть до повышения потолка зарплат на величину налога в конкретном штате. Однако НХЛ не реагирует на это и пока ограничивается общим увеличением платежки.

Фото USA Today Sports

Особенность налогообложения США в том, что доход учитывается по фактическому месту работы. Поясним: условный игрок, подписавший контракт с «Тампой» из штата Флорида, где отсутствует местный налог на доходы, все равно выплатит налог, когда приедет на выездные матчи в другие штаты, где получит свой доход за игру. Конечно, локальные льготы в любом случае сохраняются: 41 домашний матч хоккеист избавлен от подоходного налога, но на выезде условия выравниваются. Так существует ли проблема того, что в последние пять лет в финале стабильно играют клубы, представляющие свободные от налога на доходы штаты?

НХЛ не в силах регулировать обязательные платежи работающего населения США и Канады. Налоговые системы отличаются не только в разных странах, но и по штатам. Это особенность государственного устройства, с которой лига и руководители клубов вынуждены смириться. Правила игры не перепишешь. По мере увеличения потолка зарплат растет и преимущество команд, чьи штаты не облагаются налогом на доходы. Все понимают, что реальная стоимость 10 миллионов в Монреале и 10 миллионов во Флориде различается. Однако налоговые льготы далеко не всегда гарантируют команде подписания суперзвезд и вытекающий успешный результат.

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Налоги — не главное для игроков

Особую боль подобные размышления доставляют поклонникам «Нэшвилла». Команда базируется в штате Теннесси, где отсутствует подоходный налог. Вот только финансовый люфт не сильно помогает «Предаторз» подписывать топ-игроков и далеко забираться в плей-офф — команда уже шесть лет не проходит первый раунд, а высшее достижение — поражение в финале-2016/17 от «Питтсбурга». В НХЛ, как и в любой другой лиге, есть клубы, которые хоккеисты предпочитают обходить стороной. В очередь ради хоккея и жизни в столице кантри никто не выстраивается, хотя потенциальные новички «Нэшвилла» еще и сэкономят на налоге.

Налоговый режим штата далеко не всегда становится ключевым фактором выбора места работы. Как в России дорогая жизнь не останавливает желающих переехать из провинции в Москву или Санкт-Петербург, так и в США Нью-Йорк или Лос-Анджелес остаются привлекательными местами, куда стремятся многие. Особенно, предполагаю, девушки хоккеистов, чья позиция часто становится ключевой при выборе клуба. Роскошь, киношные виды, дорогие бутики — все это манит прекрасную половину человечества, как бриллианты из песни группы «ВИА Гра». И конечно, хоккеистов не остановит налог на доходы, который в Ньй-Йорке и Калифорнии выше, чем в Теннесси, Неваде, Флориде и Техасе.

Оправдывать результаты «Тампы», «Флориды», «Далласа» или «Вегаса», которые в последние годы проходят в поздние раунды плей-офф, только налоговыми льготами неправильно. Чемпионское окно тех же «Лайтнинг» захлопывается, и никакие ловкости с контрактами не помогут руководству клуба, когда костяк нынешних лидеров постареет, а Никита Кучеров перестанет кошмарить лигу. Продиктованное особенностями налогообложение преимущество действительно помогает командам, но не так серьезно, чтобы из этого раздувать большую проблему для НХЛ.

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Как бы этого ни хотелось лиге и борцам за справедливость, нельзя уравнять возможности 32 команд. И дело не только в налогах, но и в климате, культурной привлекательности и прочих хотелках игроков. Никакие льготы не сделают условную «Аризону» (а теперь уже «Юту») популярнее для хоккеистов. Путь, который прошли «Флорида» или «Тампа» к Кубкам Стэнли, держится на сильной работе менеджеров, которые, используя разные инструменты («Лайтнинг» раскрывали хоккеистов, выбранных в поздних раундах драфта, «Пантерз» провернули хорошие обмены), привели команды к чемпионству.

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