Макс Ферстаппен: Пока всё складывается неплохо!

Как и следовало ожидать, Макс Ферстаппен уверенно начал австрийский уик-энд, домашний для его команды: гонщик Red Bull Racing выиграл квалификацию перед завтрашним спринтом.

Когда он пересекал линию финиша, показав лучшее время, трибуны словно взорвались, ведь в дополнение к местной публике в Шпильберг прибыла 30-тысячная армия голландских болельщиков.

Его напарник, Серхио Перес, показал 7-е время, объяснив это в том числе тем, что ему помешали.

Макс Ферстаппен (1-й): «Здорово, что я показал лучшее время перед трибунами, заполненными в основном моими болельщиками на моём домашнем Гран При. Пока всё складывается неплохо!

Был небольшой сбой из-за одного из сенсоров, но мы быстро с этим разобрались. Пилотировать было очень комфортно, машина отличается хорошим балансом, а перед этой квалификацией мы внесли небольшие изменения в настройки, и всё работает отлично.

Хорошее начало уик-энда, и хотя ещё многое предстоит сделать, итогами сегодняшнего дня я доволен. McLaren уступают нам совсем немного, но меня это не слишком тревожит. Сегодняшний вечер я проведу в своё удовольствие, а завтра мы предпримем следующую попытку».

Серхио Перес (7-й): «Мой первый быстрый круг во второй сессии сложился не идеально, я слишком глубоко зашёл в 3-й поворот, поэтому надо было предпринять ещё одну попытку.

Сегодня мы могли бороться за хорошие результаты, но, к сожалению, мне помешал Эстебан Окон. Не знаю, почему, но он ехал слишком медленно, а я, начиная последний круг, оказался всего в полусекунде от его машины, поэтому у меня не было возможности проехать быстрее.

Жаль, потому что, по-моему, мы способны на более высокий темп, но пока не смогли его в полной мере продемонстрировать. Впрочем, я уверен, что завтра мы сможем выступить лучше».

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