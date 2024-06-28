Истборн. Киченок и Остапенко за час выиграли полуфинальный матч

Украинско-латвийская пара сыграет в финале турнира WTA 500 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Гарриэт Дарт/Майя Ламсден (Великобритания) 6:1, 6:2

Киченок и Остапенко во второй раз вышли в финал турнира в Истборне. Два года назад теннисистки должны были бороться за титул, однако отказались от продолжения своего участия.

В субботу Киченок и Остапенко сыграют против лидеров посева Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф, с которыми уже встречались в этом году два раза и одержали одну победу.

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