Милан выкупил у Реала контракт 19-летнего защитника

Алекс Хименес покидает мадридский Реал

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Пресс-служба "Милана" сообщила, что клуб выкупил у мадридского "Реала" контракт 19-летнего защитника Алекса Хименеса.

Игрок подписал договор, который рассчитан до 30 июня 2028 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Алекс весь прошлый сезон играл за "Милан U-19" на правах аренды, также игрок выступал за основную команду "россонери". Футболист за это время сыграл 23 матча, в которых отдал 2 результативные передачи.

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