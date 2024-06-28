Американский боксер: «Ломаченко – невероятный спортсмен. Нам нужен бой»

Sky Sports. Василий Ломаченко

Боксер легкого веса Шакур Стивенсон признает заслуги украинца Василия Ломаченко и все еще надеется выйти с ним на поединок.

«Я считаю, что следующий бой должен быть между мной и Ломаченко за два титула. Я честно говорю, что Лома – один из моих любимых боксеров. Он является невероятным спортсменом и наш бой должен состояться».

«Нужно, чтобы он принял этот поединок и вышел в ринг. Надеюсь, мы сможем договориться», — сказал Стивенсон.

Ожидается, что в конце года Ломаченко проведет поединок против Джервонты Дэвиса.

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