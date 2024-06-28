Американский боксер: «Ломаченко – невероятный спортсмен. Нам нужен бой»

Боксер легкого веса Шакур Стивенсон признает заслуги украинца Василия Ломаченко и все еще надеется выйти с ним на поединок.
«Я считаю, что следующий бой должен быть между мной и Ломаченко за два титула. Я честно говорю, что Лома – один из моих любимых боксеров. Он является невероятным спортсменом и наш бой должен состояться».
«Нужно, чтобы он принял этот поединок и вышел в ринг. Надеюсь, мы сможем договориться», — сказал Стивенсон.
Ожидается, что в конце года Ломаченко проведет поединок против Джервонты Дэвиса.
«Он его не вырубит». Шакур оценил бой Ломаченко – Джервонта
sport.ua