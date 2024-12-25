Экс-чемпион мира раскритиковал Дюбуа из-за его поступка после боя Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фрэмптон

Бывший чемпион Карл Фрэмптон высказался о Даниеле Дюбуа, который вызвал на бой Александра Усика (23–0, 14 КО) после того, как украинец победил Тайсона Фьюри (34–2–1, 24 КО) в реванше.

«Дюбуа был в ринге, очевидно, пытаясь организовать бой, но это было немного неуважительно.

Во-первых, по отношению к Тайсону Фьюри. Во-вторых, к Александру Усику. Наконец, в-третьих, к Джозефу Паркеру, с которым он собирается драться в феврале», – цитирует Фрэмптона портал WalesOnline.

В 2023 году Усик уже победил Дюбуа нокаутом, однако супертяж после поражения сумел завоевать титул IBF в поединке против Энтони Джошуа. 22 февраля Дюбуа встретится с Паркером, и только в случае его победы возможен поединок против Усика за абсолют.

sport.ua