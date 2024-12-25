Полузащитник Ливерпуля поздравил с Рождеством и показал, как отметил свой 26-й день рождения. Фото

Футболист показал в Instagram
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Полузащитник Ливерпуля показал, как отметил свой 26-й день рождения. Фото
Алексис Мак Аллистер выложил фотографии с воздушными шарами и числом 26, которое показывает возраст футболиста. Аргентинец поблагодарил всех, его поздравивших и также пожелал счастливого Рождества на фоне новогодней ёлки.
"Спасибо большое всем, кто нашел время, чтобы отправить мне сообщение и пожелания! Счастливого Рождества", – написал Мак Аллистер.
В комментарии пришёл партнёр футболиста по клубу Ибраима Конате, который обратил внимание на собаку. Французский футболист с юмором попросил, чтобы Мак Аллистер привёл собаку на тренировочную базу "Ливерпуля".
"Приведи свою собаку в Аксу", – написал защитник.
В этом сезоне Мак Аллистер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.