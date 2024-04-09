Зинченко остался в запасе: Арсенал и Бавария объявили стартовые составы

Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария объявили стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко остался в запасе «канониров».
Стартовый состав Арсенала
Стартовый состав Бавар
Матч состоится на «Эмирейтс». Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что Арсенал на стадии 1/8 финала прошел Порту. Со своей стороны Бавария одолела итальянский Лацио.
В параллельном матче мадридский Реал встретится с Манчестер Сити. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.