Зинченко остался в запасе: Арсенал и Бавария объявили стартовые составы

Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария объявили стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко остался в запасе «канониров».

Стартовый состав Арсенала

Стартовый состав Бавар

Матч состоится на «Эмирейтс». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Арсенал на стадии 1/8 финала прошел Порту. Со своей стороны Бавария одолела итальянский Лацио.

В параллельном матче мадридский Реал встретится с Манчестер Сити. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

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