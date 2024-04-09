Ральф Шумахер: В Mercedes близки к отчаянью

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт немецкого Sky Sport Ральф Шумахер считает, что в Mercedes за три сезона не приблизились к решению проблем с машиной. И уход Льюиса Хэмилтона связан с тем, что он больше не верит в команду…

Ральф Шумахер: «В Mercedes очень сложная ситуация. Льюис Хэмилтон решил уйти потому, что больше не верит в команду. У Mercedes проблемы. То, что они сейчас делают — это катастрофа. Некоторые из них даже не понимают, что делают.

Попытка использовать в Сузуке стратегию одного пит-стопа – это почти отчаяние, по крайней мере так выглядит со стороны. Сейчас команда просто не понимает, в каком направлении двигаться дальше. Им ещё очень многое предстоит сделать, чтобы вернуться в борьбу».

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