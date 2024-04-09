Монте-Карло. Монфис совершил камбэк в решающем сете и победил «лаки лузера» на старте турнира

Супруг Элины Свитолиной успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александар Вукич (Австралия, LL) 6:7(7), 6:3, 7:5

Гаэль Монфис изначально должен был играть против другого австралийского игрока — Джордана Томпсона, но тот незадолго до начала поединка отказался от участия в турнире.

В первом сете француз лидировал 4:2, но упустил свое преимущество, а в решающей партии уже сам отыгрался со счета 1:4. Монфис записал на свой счет 15 подач навылет, допустил три двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл три гейма на своей подаче.

Гаэль Монфис приехал на турнир в Монте-Карло впервые с 2016 года, когда дошел здесь до финала, в котором уступил Рафаэлю Надалю.

Во втором раунде французский теннисист сыграет против четвертой ракетки мира Даниила Медведева, у которого выиграл два из трех очных поединка. Отметим, что Медведев никогда не побеждал теннисиста из Франции, который входит в топ-400 рейтинга АТР, на грунтовых кортах, проиграв все десять таких встреч.

btu.org.ua