Вест Хэм объявил о подписании бывшего защитника Барселоны

“Молотобойцы” усилили линию обороны

Фото: ФК Вест Гем

Лондонский "Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о подписании 24-летнего французского защитника Жана-Клера Тодибо.

Переход из “Ниццы” произошел на правах годовой аренды. В соглашении включена опция выкупа "молотобойцами" следующим летом.

За Ниццу Тодибо выступал последние три сезона. В июле 2021 года французский клуб заплатил за защитника "Барселоне" 8,5 млн евро после того, как провел четыре месяца в аренде.

В прошлом году в составе "орлят" Жан-Клер сыграл в 33 матчах.

Кроме вышеупомянутых двух клубов, Тодибо также выступал за "Тулузу" (является ее воспитанником), "Бенфику" и "Шальке".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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