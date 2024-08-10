Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик предположил, как можно спасти бокс на Олимпиаде.

«Бокс на Олимпиаде будет, мы приложим для этого максимум усилий. Команда Ready to Fight сделает всё возможное, чтобы в Лос-Анджелесе прошёл настоящий олимпийский бокс. Наша главная цель – обеспечить честные соревнования без коррупционных схем, которые были характерны для IBA. У нас есть чёткий план действий для достижения этой цели.

Если Международный олимпийский комитет захочет сотрудничать, мы готовы предоставить свою помощь. Наша задача – работать на благо бокса. Мы стремимся внедрить прозрачную систему жеребьёвки, где лидеры и чемпионы мира будут разведены, чтобы не встретиться на ранних этапах соревнований. Это общепринятая практика в мировом спорте.

Мы настаиваем на честном судействе. Это эмоциональная тема, которая требует много времени и усилий. Обычно такие кампании разрабатываются годами, но у нас есть всего полгода до начала нового олимпийского цикла. Несмотря на это, мы готовы помочь.

У нас есть проверенный продукт, который мы знаем, как работает. Ready to Fight уже помогает боксёрам, находя спарринг-партнёров. Если МОК заинтересуется, мы готовы поделиться нашим опытом и рецептом успеха. Мы не навязываемся, но у нас есть что предложить для улучшения олимпийского бокса».

Ранее ходили слухи, что бокс хотят исключить из олимпийских видов спорта.

sport.ua