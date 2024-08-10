Украинский боксер Александр Усик предположил, как можно спасти бокс на Олимпиаде.
«Бокс на Олимпиаде будет, мы приложим для этого максимум усилий. Команда Ready to Fight сделает всё возможное, чтобы в Лос-Анджелесе прошёл настоящий олимпийский бокс. Наша главная цель – обеспечить честные соревнования без коррупционных схем, которые были характерны для IBA. У нас есть чёткий план действий для достижения этой цели.
Если Международный олимпийский комитет захочет сотрудничать, мы готовы предоставить свою помощь. Наша задача – работать на благо бокса. Мы стремимся внедрить прозрачную систему жеребьёвки, где лидеры и чемпионы мира будут разведены, чтобы не встретиться на ранних этапах соревнований. Это общепринятая практика в мировом спорте.
Мы настаиваем на честном судействе. Это эмоциональная тема, которая требует много времени и усилий. Обычно такие кампании разрабатываются годами, но у нас есть всего полгода до начала нового олимпийского цикла. Несмотря на это, мы готовы помочь.
У нас есть проверенный продукт, который мы знаем, как работает. Ready to Fight уже помогает боксёрам, находя спарринг-партнёров. Если МОК заинтересуется, мы готовы поделиться нашим опытом и рецептом успеха. Мы не навязываемся, но у нас есть что предложить для улучшения олимпийского бокса».
Ранее ходили слухи, что бокс хотят исключить из олимпийских видов спорта.