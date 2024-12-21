Усик отреагировал на нарушение Фьюри правил перед реваншем

Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Усик

Чемпион мира по версии WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик отреагировал на то, что Тайсон Фьюри запустил бороду на бой-реванш, что частично нарушает правила WBC.

«Для меня это не имеет никакого значения. Лично для меня. Послушайте, это не поможет Тайсону Фьюри. Нас ждет отличный бой, а потом мы услышим: «Победитель… все еще из Украины… Александр Усик», – сказал Усик.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк обратился к президенту WBC Маурисио Сулейману и указал пункт правил, согласно которому боксер может выйти на бой с бородой и усами, если это не будет влиять на силу и траекторию ударов и не будет наносить порезы и вред соперникам.

sport.ua