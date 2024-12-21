Ф2: Van Amersfoort Racing продлила контракт с Беннеттом

Команда Формулы 2 Van Amersfoort Racing продлила контракт с Джоном Беннеттом на сезон 2025 года.

Британский гонщик уже провёл с Van Amersfoort Racing два финальных этапа сезона Формулы 2, заменив Энцо Фиттипальди. Его лучшим результатом стало восьмое место в воскресной гонке на трассе Лосаил в Катаре.

Джон Беннетт: «Я рад, что буду выступать за Van Amersfoort Racing в Формуле 2 в 2025 году. Я почувствовал прекрасную рабочую атмосферу в команде с первого дня тестов. Я благодарен команде за поддержку и не могу дождаться начала следующего сезона!»

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