Фернандо Алонсо: Мы заслуживали заработать очки

Фернандо Алонсо претендовал на очки в Лас-Вегасе, но финишировал одиннадцатым. Гонщик Aston Martin огорчён таким результатом, поскольку считает, скорость машины позволяла добиться большего.

Его напарник Лэнс Стролл финишировал пятнадцатым и рассказал, что на протяжении всей гонки у него не работала радиосвязь с командой.

Фернандо Алонсо (11-й): «В гонке скорость машины оказалась выше. Для нас стало приятным сюрпризом, что мы боролись за очки до последних кругов. Стратегия оказалась правильной, пит-стопы проводились быстро, и я был больше доволен машиной в целом. Однако за одиннадцатое место вы ничего не получаете, хотя я считаю, что сегодня мы заслуживали заработать очки.

Я с нетерпением жду возвращения за руль на следующем этапе в Катаре, где мы постараемся добиться большей скорости.

Я поздравляю Макса Ферстаппена с четвёртым титулом чемпиона мира. Он это заслужил».

Лэнс Стролл (15-й): «Сложная гонка. На первом круге у меня перестало работать радио, поэтому всю гонку я не мог общаться с командой. Мы планировали как можно дольше оставаться на шинах Medium после старта, но они быстро потеряли эффективность, поэтому я хотел перейти на Hard, но не мог сообщить об этом команде. Когда я заехал в боксы, команда была к этому не готова, что стоило мне потери около 20 секунд.

Мы знали, что гонка будет сложной, но если бы не проблемы с радио и медленный пит-стоп, двенадцатое место было возможно. Мы знаем, что должны улучшить машину – ещё многое предстоит сделать.

Наконец, поздравляю Макса Ферстаппена с четвёртым титулом – он действительно его заслужил».

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