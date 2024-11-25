Овечкин поедет с «Вашингтоном» на выездной матч во Флориду

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправится с командой на выезде во Флориду, сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» состоится в ночь на 26 ноября. Начало — в 03.00 мск.

«Овечкин поедет во Флориду и будет с командой. Он не будет кататься, но может быть вместе с группой», — сообщает Сильбер со ссылкой на главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

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