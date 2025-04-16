Словакия. Команда Пересунько стартовала в финальной серии плей-офф

ХК «Прешов». Александр Пересунько

В первой словацкой лиге стартовала финальная серия плей-офф. Победитель регулярного чемпионата – ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько победил на своем льду четвертую команду посева «Скалицу» (4:0) и повел в серии до четырех побед: 1–0.

Украинский легионер в этом поединке нанес четыре броска по воротам, завершил встречу с коэффициентом полезности – «+1», однако очков не набрал.

Напомним, что всего в плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 10 (6+4) очков в девяти играх.

sport.ua