Барселона. Фис сыграет против Циципаса за место в полуфинале, Руне стал соперником действующего чемпиона Рууда

На турнире АТР 500 в Барселоне известны две четвертьфинальные пары



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Себастьян Корда (США) 7:6(4), 6:4

Артур Фис (Франция, 7) – Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 6) – Себастиан Баэс (Аргентина) 4:6, 6:1, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Хамад Меджедович (Сербия, Q) 7:5, 7:5

• Артур Фис провел четвертый матч против Педро Мартинеса и одержал третью победу. Французский теннисист второй год подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Барселоне и следующий матч проведет против Стефаноса Циципаса, которого дважды обыгрывал на харде в 2023 и 2024 годах.

• Хольгер Руне сравнял счет в очном противостоянии с Себастианом Баэсом, одержав третью победу. Датский теннисист 12-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира на грунте и встретится там с действующим чемпионом Каспером Руудом, которому проиграл шесть из семи очных поединков.

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