Лондон. Алькарас за 3,5 часа выиграл матч второго круга, отыграв брейк в решающем сете, Фернли впервые вышел в 1/4 финала на турнире ATP

Результаты четвертого игрового дня на турнире ATP 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Жауме Мунар (Испания) 6:4, 6:7(7), 7:5

Артур Риндеркнех (Франция, LL) – Райли Опелка (США, PR) 7:5, 7:6(3)

Иржи Легечка (Чехия) – Габриэль Диалло (Канада) 6:4, 6:2

Джейкоб Фернли (Великобритания) – Корентен Муте (Франция, Q) 6:3, 2:6, 6:2

• Карлос Алькарас затратил на свою победу 3,5 часа игрового времени, отыграв брейк в решающем сете. Испанец одержал уже 15-ю победу подряд, и это его самая длинная беспроигрышная серия в карьере. В четвертьфинале соперником Алькараса будет “лаки лузер” Артур Риндеркнех, которого испанский теннисист победил на этом турнире в 2023 году (общий счет их личного противостояния 2-0 в пользу Алькараса).

• 23-летний Джейкоб Фернли (№60 АТР) впервые в карьере вышел в 1/4 финала на турнирах АТР, после второй победы во втором очном поединке против Корентена Муте. Британский теннисист дальше сыграет против 30-й ракетки мира Иржи Легечки.

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