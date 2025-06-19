ФОТО. Экс-хоккеистка шокировала своими формами. 10 из 10

Instagram. Микаэла Демайтер

Микаэла Демайтер в очередной раз подтвердила звание самой сексуальной хоккеистки.

Новый снимок, на котором она позирует в откровенных трусах, снова вызвал настоящий фурор в сети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бывшая профессиональная хоккеистка повернулась к камере спиной, эффектно подчеркнув свои формы.

Её фигура, игра света и атмосфера кадра сделали фото настоящим символом женской привлекательности.

Напомним, что на страницу теперь уже модели подписано 3,1 млн фолловеров.

sport.ua