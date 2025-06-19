ФОТО. Экс-хоккеистка шокировала своими формами. 10 из 10

Микаэла Демайтер в очередной раз подтвердила звание самой сексуальной хоккеистки.
Новый снимок, на котором она позирует в откровенных трусах, снова вызвал настоящий фурор в сети.
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Бывшая профессиональная хоккеистка повернулась к камере спиной, эффектно подчеркнув свои формы.
Её фигура, игра света и атмосфера кадра сделали фото настоящим символом женской привлекательности.
Напомним, что на страницу теперь уже модели подписано 3,1 млн фолловеров.