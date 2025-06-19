Сиэтл Саундерс – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата мира

В рамках матча 2-го тура Клубного Чемпионата мира в группе B встретятся "Сиэтл Саундерс" и мадридский "Атлетико". Обе команды подходят к этому ключевому матчу после поражений в первом туре: "Атлетико" был разгромлен "ПСЖ", а "Сиэтл" уступил "Ботафого".

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Матч состоится 20-го июня 2025-го года. Начало – в 01:00 по киевскому времени. Покажет встречу платформа DAZN. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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