Назван талант поколения в хевивейте, который будет доминировать после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Известный британский тренер Бен Дэвисон, работающий с Энтони Джошуа, назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе после Александра Усика.

«Бой против Уайта – это хороший шанс для Итаумы. Мозес – это талант поколения, и, я думаю, что ему нужно время. У этого парня неизмеримый потенциал. Итаума – это просто талант поколения», – сказал Дэвисон.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua