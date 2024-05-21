Культовый экс-чемпион признался, заслужил ли Усик 1-е место рейтинга P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли после боя сообщил, что Усик заслуживает звания лучшего боксера в независимости от весовой категории.

«Заслуживает ли Усик первое место в рейтинге P4P? Конечно. Украинец провел феноменальный бой против Фьюри, который превосходил его в габаритах и опыте. Я люблю Кроуфорда, но он в последнее время провел мало боев. Люблю и Иноуэ, но стать абсолютным чемпионом в крузервейте, а затем и в хевивейте и одолеть боксера, которого никогда не побеждали – это невероятно», – отметил Брэдли.

sport.ua