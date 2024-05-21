Пам’ятаєте, коли востаннє гравець ставав MVP та чемпіоном НБА в одному сезоні? Минуло чимало часу

Найкращий гравець НБА має грати в найкращій команді сезону? Авжеж, ні. У новітній історії ліги не так багато випадків, коли баскетболіст здобував MVP та чемпіонство у один рік.

У плей-оф-2024 це вже точно не відбудеться. Цьогорічний найцінніший гравець чемпіонату Нікола Йокич вилетів з постсезону на стадії другого раунду – «Денвер» програв «Міннесоті» 3:4.

Коли ж востаннє відбувалося подібне? Усього лише дев’ять років тому. У 2015-му Стефен Каррі здобув титули найціннішого гравця регулярки та став чемпіоном за підсумком плей-оф. Тоді «Голден Стейт» обіграв «Клівленд» 4:2.

Фото: Athlon Sports

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