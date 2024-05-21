Алекс Элбон: Уик-энд должен получиться интересным

В Williams не заработали очков в этом сезоне, но надеются прервать эту серию в Монако…

Алекс Элбон: «На этой неделе мы отправимся на этап в Монако, сдвоенный с Имолой. С нетерпением жду возможности сесть за руль на этой легендарной трассе, почти домашней для меня.

В последние годы трасса в Монако не подходила нашей машине, интересно посмотреть, как поведёт себя FW46, которую мы стремились сделать более универсальной. Этап в Монако всегда интересен непредсказуемостью погоды и сложностью обгонов, так что уик-энд должен получиться интересным».



Логан Сарджент: «Гоняться по улицам Монако – это здорово! Трасса невероятно узкая, не оставляющая права на ошибку, поэтому важно почувствовать уверенность на тренировках. Позиция на трассе играет ключевую роль, обгонять почти невозможно, поэтому квалификация в Монако – одна из самых важных в сезоне. Мы постараемся использовать все возможности».

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