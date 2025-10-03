Киев-Баскет подписал разыгрывающего сборной Украины U-20 Колаволе

Ранее игрок был на просмотре в киевском клубе

Киев-Баскет подписал разыгрывающего молодежной сборной Украины U-20 Рафаэля Колаволе.

Ранее Колаволе был на просмотре в киевском клубе и сыграл за Киев-Баскет на товарищеском турнире в Ровно.

Колаволе является воспитанником столичного баскетбола, в ВЮБЛ играл за киевскую ДЮСШ-12, а сезон 2021/22 провел в Чернигове. После начала полномасштабной войны уехал в Польшу, а прошлый сезон провел за вторую команду Легии. Во Второй лиге сыграл в 29 матчах, в которых набирал 10,9 очка, 3,2 подбора и 4,2 передачи.

Летом за сборную Украины U-20 сыграл 7 матчей, набирал 5,1 очка, 0,9 подбора и 2,0 передачи.

Дебютировать в официальных матчах за Киев-Баскет Колаволе может уже на этой неделе – команда Дмитрия Забирченко примет стартовый тур Суперлиги 4-5 октября, в рамках которого сыграет против Нико-Баскета и Кривбасса.

