Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его первоочередной целью не было становиться боксером.

«Я не хотел становиться боксером. У меня впечатление, что это не был мой спорт. Бокс я использовал как инструмент для путешествий. Я всегда мечтал путешествовать по миру», – сказал Владимир Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing. За пост будут бороться также президент НОК Казахстана, бывший чемпион мира Геннадий Головкин и президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

sport.ua