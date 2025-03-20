Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

2 мая на арене «Times Square» в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса Fatal Fury: City of the Wolves, организатором которого выступил руководитель Riyadh Season Турки Аль-Шейх.

Главным событием станет поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретятся американские боксеры Райан Гарсия (24–1, 20 КО) и Роландо Ромеро (16–2, 13 КО). Боксеры разыграют титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Накануне этого противостояния Гарсия дал интервью, в котором сообщил о своем гонораре за предстоящий бой. Райан признался, что ему пообещали 20 млн долларов:

«Турки Аль-Шейх – невероятный человек, который собирается сдвинуть бокс с мертвого места. У него есть свои методы и определенная стратегия. Он предлагает сумасшедшие деньги, чтобы организовать поединки лучших боксеров мира.

Поэтому если вы видите, что какой-то бой сорвался, то это точно не из-за финансовой составляющей. Турки хочет, чтобы я дрался с Девином Хейни, но сначала нужно одолеть Ромеро. Это промежуточный поединок, но я заработаю за него около 20 млн долларов», – сообщил бывший временный чемпион мира Гарсия.

Сначала допинг, теперь суд. Популярный боксер вляпался в очередной скандал

sport.ua